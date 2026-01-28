В Кремле сочли прогрессом прямые контакты по Украине в Абу-Даби

Начавшиеся в Абу-Даби прямые контакты на экспертном уровне по целому набору сложных тем, связанным с урегулированием украинского конфликта, можно считать прогрессом. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но, конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса», – сказал представитель Кремля.

Песков охарактеризовал трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в столице ОАЭ «очень сложными» и наполнил о достигнутой договоренности об их продолжении. «Работа будет продолжаться», – сказал пресс-атташе Кремля.

Ранее Песков заявлял, что было бы ошибочно рассчитывать на высокую результативность первых контактов в Абу-Даби. «Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит еще серьезная работа», – указал представитель Кремля.

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби прошли переговоры делегаций России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. После переговоров Белый дом заявил, что встреча в ОАЭ имела историческое значение. Президент США Дональд Трамп счел развитие событий по Украине как «очень хорошее».

Москва, Наталья Петрова

