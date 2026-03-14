Армия России ударила по оборонке, энергетике и военным аэродромам Украины

Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам. Об этом информирует Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, цели на Украине были атакованы в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России.

Для совершения атаки были задействованы высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.

Ранее Минэнерго Украины сообщило о частичных отключениях света в Киеве и еще шести регионах после ночного удара ВС РФ по объектам энергетики. Без энергоснабжения, помимо жителей Киева, остаются потребители в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях. Экстренные отключения электричества ввели в Киеве и в Бучанском районе Киевской области, сообщала энергокомпания «ДТЭК».

Тем временем российские войска продолжили теснить ВСУ на всех направлениях спецоперации. Так, подразделения группировки «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение противнику в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» улучшила свое положение по переднему краю и поразила силы противника в Харьковской области и ДНР.

«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и нанесли удары по ВСУ в ДНР. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и ударили по противнику в ДНР и Днепропетровской области.

Бойцы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение врагу в Днепропетровской и Запорожской областях. Подразделения группировки «Днепр» атаковали противника в Запорожской области.

Вместе с тем российские военные поразили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб и 285 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

