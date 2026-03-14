На Украине после ночной массированной атаки начались отключения света

Энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения в результате ночной массированной комбинированной атаки армии России. Об этом сообщило украинское Минэнерго.

Основной целью ночного удара стали энергообъекты Киева и области, заявили в ведомстве. Кроме того, повреждения получила энергетическая инфраструктура в других регионах. Из-за этого без электроснабжения остались потребители в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

В части регионов Украины с 8 часов утра введены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Экстренные отключения электричества ввели в Киеве и в Бучанском районе Киевской области, сообщила энергокомпания «ДТЭК». В ряде районов Киева приостановил работу электротранспорт.

В результате ночных ударов пострадала также железнодорожная инфраструктура в Харьковской области, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

В Минобороны РФ пока не комментировали ночную атаку по целям на Украине.

В ночь на субботу воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и Киевской области. Под ударом оказался район, где расположена Трипольская ТЭС, передает RT. После взрывов в Киеве и области начались перебои с электроснабжением.

Удары по целям на территории Украины наносились баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами, сообщают украинские мониторинговые группы.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

