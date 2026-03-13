Дрон ВСУ ударил по социальному объекту: пострадали еще два мирных жителя Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников по социальному объекту пострадали две женщины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон ВСУ нанёс удар по социальному объекту. Двух женщин бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У них диагностированы баротравмы. После оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение», – уточнил губернатор, добавив, что в здании повреждены окна, входная группа и фасад.

Ранее днем 13 марта Гладков сообщал, что пострадали два мирных жителя в районе села Бутово Яковлевского округа при атаке беспилотника на коммерческий объект. Женщину со множественными осколочными ранениями лица, кисти и баротравмой госпитализировали в областную клиническую больницу. Её супруга с баротравмой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Кроме того, как ранее сообщалось, что 13 марта три мирных жителя пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу под Белгородом.

Белгород, Анастасия Смирнова

