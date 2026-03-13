Украинский дрон атаковал автобус под Белгородом: ранены три мирных жителя

Три человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу под Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вражеский дрон атаковал автобус на участке автодороги Никольское – Таврово Белгородского округа, уточнил глава региона.

По его словам, одному мужчине с осколочными ранениями оказали первую помощь на месте бойцы отряда «Орлан», после чего его доставили в село Таврово.

«Другого мужчину с травмой головы жители доставили в Тавровскую амбулаторию. После чего обоих пострадавших забрала бригада скорой и отвезла в городскую больницу №2 Белгорода», – добавил Гладков.

Еще одного мужчину с баротравмой в городскую больницу №2 города Белгорода доставили неравнодушные жители.

Автобус получил повреждения, но остался на ходу. Водителю рекомендовано покинуть место удара из-за высокой активности украинских дронов.

Белгород, Наталья Петрова

