В США объявили чрезвычайное положение из-за Кубы

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Вашингтон собирается применить тарифную систему к странам, которые поставляют Гаване нефть.

Указ о введении режима ЧС в США опубликовал Белый дом. Документ позволяет американской администрации вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.

Трамп обосновал новые меры тем, что кубинские власти наносят вред и угрожают Соединенным Штатам. В частности, говорится в документе, руководство Кубы сотрудничает с враждебными США государствами и движениями, включая Россию, Китай, Иран, а также ХАМАС и «Хезболлу».

Министерство иностранных дел Кубы осудило введенные США ограничения и выступило против блокады острова. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья назвал шантажом попытки Вашингтона принудить другие страны присоединиться к эмбарго, что является нарушением всех принципов свободной торговли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

