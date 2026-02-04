Трамп: Путин сдержал слово об энергетическом перемирии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин выполнил обещание не наносить удары по энергообъектам на Украине. Об обратном заявлял Владимир Зеленский.

Глава Белого дома ранее рассказал, что Москва согласилась на протяжении недели не наносить ударов по объектам энергетического комплекса на Украине «из-за экстремальных холодов». По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в некоторых регионах страны в начале февраля опускалась до минус 27 градусов.

«Он [Владимир Путин] сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все [на любой срок], потому что там очень-очень холодно», – сказал Трамп.

3 февраля Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» по российским территориям.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ожидает реакции от Вашингтона на эту атаку. Украинский лидер также добавил, что работа переговорной команды Украины будет скорректирована в связи с ударом России.

Напомним, второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби 4-5 января.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube