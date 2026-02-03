российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 февраля 2026, 09:06 мск

США создают критический запас минералов на 12 млрд долларов

Фото: архив Белого дома

США намерены создать критический запас минералов, чтобы обезопасить производителей от дефицита. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить стратегический запас критически важных минералов. Такой резерв позволит защитить автопроизводителей и технологические компании от шоков в поставках, пока Штаты стремятся сократить зависимость от редкоземельных элементов, импортируемых из Китая.

Проект под названием Project Vault будет иметь стартовый капитал в 12 млрд долларов, 10 млрд из которых предоставит экспортно-импортный банк США, а около 2 млрд долларов привлекут от частных инвесторов.

Ранее сообщалось, что США собираются вложить 1,6 млрд долларов в компанию USA Rare Earth, что станет крупнейшей государственной инвестицией в частный сектор для обеспечения поставок критически важных минералов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

