В Кремле подтвердили согласие России временно не бить по Киеву по просьбе Трампа

В Кремле подтвердили, что президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров.

«Я могу сказать, что действительно президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля не стал уточнять, идет ли речь о прекращении всех ударов или только по объектам энергетики.

«Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал Песков.

Накануне президент США сообщил, что попросил Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели, и российский лидер, по его словам, согласился. Трамп пояснил, что обратился с такой просьбой к президенту РФ «из-за экстремальных холодов».

Ранее сообщалось о достигнутой договоренности продолжить переговоры по Украине в Абу-Даби 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что переговоры будут двусторонними – между делегациями Москвы и Киева, но американская сторона может присоединиться к ним.

Сегодня Владимир Зеленский допустил перенос переговоров, связав это с возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке из-за вероятных ударов США по Ирану.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

