Зеленский отказался приезжать в Москву и пригласил Путина в Киев

Владимир Зеленский сегодня заявил о невозможности его поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с [президентом РФ Владимиром] Путиным в Москве», – цитирует Зеленского РБК-Украина.

Глава киевского режима предложил российскому лидеру приехать на переговоры в Киев. «Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он осмелится, конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», – заявил Зеленский журналистам.

Он также сообщил, что прямых переговоров и договоренностей об энергетическом перемирии между Украиной и Россией не было. По его словам, в качестве посредника выступила команда американского президента Дональда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки», – заявил Зеленский. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия после его просьбы к Владимиру Путину приостановила удары по Киеву и другим крупным городам Украины.

Вместе с тем украинский лидер допустил перенос нового раунда переговоров по Украине в Абу-Дабе. По его словам, ранее была достигнута договоренность, что встреча пройдет в Абу-Даби 1 февраля. «Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату», – заявил Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее заявил о готовности Зеленского встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения территориального вопроса и Запорожской АЭС. 28 января помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Зеленский приглашен в Москву, если тот хочет личной встречи с Путиным. На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Зеленским в настоящее время возможны именно Москве, разговоры о другом месте переговоров неуместны.

Напомним, первый раунд переговоров делегаций России, США и Украины прошел в столице ОАЭ 23-24 января. Продолжение переговоров запланировано на 1 февраля, сообщал Песков. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что переговоры будут двусторонними – между делегациями Москвы и Киева, но американская сторона может присоединиться к ним.

