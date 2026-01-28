Кремль: Зеленский может посетить Москву, если хочет встречи с Путиным

Владимир Зеленский, если хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, может приехать в Москву, ему будет обеспечена безопасность. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ответ заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о готовности Зеленского к переговорам с президентом РФ.

«Президент наш несколько раз говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», – напомнил представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Он также подчеркнул, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность во время возможного визита в Москву и необходимые условия для работы.

Напомним, о возможности встречи с Зеленским в Москве Путин сообщал в сентябре прошлого года. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Помощник президента РФ указал, что американский лидер Дональд Трамп в телефонных переговорах предлагал Путину рассмотреть возможность встречи с Зеленским. «Суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. Во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных, позитивных результатов», – сказал Ушаков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube