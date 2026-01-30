Трамп заявил о приостановке Россией ударов по Киеву по его просьбе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия после его просьбы к президенту Владимиру Путину приостановила удары по Киеву и другим крупным городам Украины. И подчеркнул, что Вашингтон благодарен за это.

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды», – сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме (цитата по РИА «Новости»), добавив, что США «очень это ценят».

Трамп также выразил уверенность в том, что на мирных переговорах в Абу-Даби достигнут «большой прогресс».

Накануне президент США заявил, что попросил Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели, и российский лидер, по его утверждению, согласился. Трамп пояснил, что обратился с такой просьбой к российскому коллеге «из-за экстремальных холодов». Глава Белого дома не уточнил, когда именно состоялся разговор с Путиным. Российская сторона заявление Трампа пока не прокомментировала. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил установление энергетического перемирия. По его словам, этот вопрос обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

Днем 29 января пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать сообщения о якобы достигнутых с Киевом договоренностях об энергетическом перемирии.

Напомним, 23-24 января в столице ОАЭ прошли переговоры делегаций России, США и Украины. Их содержание официально не раскрывается. По данным СМИ, стороны обсуждали в том числе вопрос территорий. Продолжение переговоров намечено на 1 февраля, сообщал Песков. Позже госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что переговоры будут двусторонними – между делегациями Москвы и Киева.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube