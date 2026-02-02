Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби 4-5 января. Он объяснил перенос консультаций необходимостью стыковки графиков участников.

«Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон. И сейчас среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится, он состоится в Абу-Даби. Это мы можем подтвердить», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Ранее о переносе срока нового раунда переговоров по Украине сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров по Украине прошел 23-24 января в столице ОАЭ.

Комментируя субботние переговоры спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американской делегацией в Майами, Песков заявил, что «никакой детализации здесь не будет», но назвал прошедшие контакты достаточно позитивными и конструктивными. Представитель Кремля напомнил, что Дмитриев ведет рабочую группу по экономическому взаимодействию с США. «Вот, собственно, в основном эти вопросы и находятся в сфере ведения коллеги Дмитриева», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отказался уточнить сроки действия моратория на российские удары по украинской энергетик, напомнив, что ранее речь шла о первом февраля. «Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-колле, где речь шла именно о первом февраля», – сказал Песков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube