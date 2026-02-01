Следующие трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в Абу-Даби на следующей неделе, 4 и 5 февраля. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби», – написал он в своем телеграм-канале. Зеденский заявил о готовности Украины к «предметному разговору», который должен приблизить к «реальному и достойному окончанию» конфликта.

Российская и американские стороны эти даты пока не подтверждали.

О переносе трехсторонних мирных переговоров также пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что консультации отложены после субботней встречи России и США в Майами, и причина этого пока неясна.

Изначально предполагалось, что новый раунд переговоров по Украине в столице ОАЭ состоится в воскресенье, 1 февраля.

В пятницу, 30 января, Зеленский допустил перенос даты новых консультаций в Абу-Даби с 1 февраля из-за роста напряженности между США и Ираном. В тот же день он заявил, что Украина «не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности» и «не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Зеленского, заявил, что высказывания главы киевского режима подтверждают его неадекватность. В этой ситуации, по его словам, России необходимо применять более мощное оружие – «оружие возмездия» – на этом настаивают депутаты Госдумы. Это необходимо для достижения целей специальной военной операции.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

