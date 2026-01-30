В Кремле ответили на слова Зеленского, что он не отдаст Донбасс без боя

В Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не готова к компромиссу по Донбассу и Запорожской АЭС и не отдаст их без боя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле видели это заявление.

«Нужно обратить внимание на то, что Запорожская атомная станция уже более двух лет находится под контролем Российской Федерации. Здесь один вопрос, означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту станцию. Собирается ли он атаковать АЭС», – добавил представитель Кремля.

По поводу Донбасса Песков отметил, что «динамика на фронте говорит сама за себя». «Здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять», – резюмировал он.

Ранее сегодня Зеленский заявил журналистам, что Украина «не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности» и «не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя». По его словам, США предлагают компромиссное решение по созданию свободной экономической зоны. Однако Киев такой вариант не устраивает. Зеленский настаивает, что территории в Донбассе, контролируемые сейчас Украиной, должны остаться под ее контролем. При этом он дал понять, что согласен на завершение конфликта по текущей линии фронта: «Наименее проблемный вариант – это формула «стоим, где стоим».

Москва, Наталья Петрова

