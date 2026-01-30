российское информационное агентство 18+

Пятница, 30 января 2026, 21:46 мск

Зеленский доказал свою неадекватность: Госдума настаивает на применении «оружия возмездия»

Фото: газета «Фигаро»

Сегодняшние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского подтверждают его неадекватность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. По его словам, в этой ситуации России необходимо применять более мощное оружие – «оружие возмездия».

Володин назвал Зеленского «просроченным обмылком киевского режима», который разрушил государственность Украины и погубил огромное количество ее граждан.

«Наши войска наступают. Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия – «оружия возмездия», – подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента, дав понять, что это необходимо для достижения целей специальной военной операции.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что Украина «не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности» и «не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя».

В Кремле сегодня также подтвердили, что президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

