Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение объектам инфраструктуры Украины, используемых ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Под удары попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, цех производства беспилотников дальнего действия, места их подготовки и запуска на военных аэродромах. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

В ударах по военным целям были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Вместе с тем российскими средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 494 вражеских беспилотника самолетного типа.

Российская армия тем временем продолжает теснить ВСУ на всех фронтах спецоперации. Так, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили формирования семи бригад и штурмовых полков ВСУ у Барвиновки, Воздвижевки, Копани, Ровного Запорожской области и Просяной Днепропетровской области.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Марьевка, Доброполье, Белицкое, Гришино, Криворожье в ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах Славянска, Краматорска, Рай-Александровки и Константиновки в ДНР.

«Западная» группировка улучшила положение по переднему краю и бьет ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман, Брусовка в ДНР, Осиново, Боровая и Паламаревка Харьковской области.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и атаковали противника в Сумской и Харьковской областях.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Запорожец и Преображенка Запорожской области.

По данным ведомства, суммарные потери противника за сутки составили до 1230 военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

