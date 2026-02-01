«Конструктивно и продуктивно»: в Майами прошли переговоры России и США по Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры с американской делегацией, которые прошли в субботу в Майами. Он заявил, что обсудил на переговорах как урегулирование украинского конфликта, так и вопрос об экономическом сотрудничестве с США.

«Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике», – написал спецпредставитель президента РФ в соцсети X.

Таким образом Дмитриев отреагировал на пост спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в соцсети X. Тот заявил, что американцы провели продуктивные и конструктивные встречи с Дмитриевым в рамках посреднических усилий США по мирному разрешению украинского конфликта. По словам Уиткоффа, американская сторона воодушевлена тем, что Россия работает над достижением мира на Украине.

Со стороны США во встрече с Дмитриевым участвовали, помимо Уиткоффа, глава Минфина США Скотт Бессент, зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.

1 февраля в Абу-Даби, как ожидается, состоится второй раунд переговоров представителей России и Украины. Американская делегация не будет участвовать в заседании рабочей группы РФ и Украины по вопросам безопасности, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube