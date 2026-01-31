Спецпредставитель Путина прибыл на переговоры с делегацией США в Майами

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в субботу, 31 января, прилетел в Майами. О поездке в США он рассказал в своих соцсетях. По данным источников Reuters, Дмитриев проведет встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

«Снова в Майами», – написал спецпредставитель президента на своей странице в Instagram**. К посту он прикрепил изображение подлетающего к Майами самолета.

После приземления Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией. По данным «Интерфакса», начало встречи запланировано на 08:00 по местному времени (16:00 по Москве).

Визит Дмитриева в Майами проходит в преддверии второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби, которые намечены на воскресенье, 1 февраля. Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, переговоры будут двусторонними – между делегациями Москвы и Киева, но американская сторона может присоединиться к ним.

Последние переговоры с американской делегацией у Дмитриева в Майами проходили 20 декабря. Тогда он назвал прошедшие дискуссии конструктивными.

*Организация принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Москва, Наталья Петрова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube