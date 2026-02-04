США рассматривают возможность введения санкций в отношении Алжира из-за покупки российских истребителей. Об этом заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока Госдепа США Роберт Палладино.

В 2025 году сообщалось, что Алжир заказал у России истребители пятого поколения Су-57. Вопрос о санкциях был поднят во время слушания в подкомитете сената США по делам Ближнего Востока, Южной Азии, Центральной Азии.

«Я бы сказал, что государственный департамент привержен соблюдению закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, и такие сделки, как те, что вы описали, могут повлечь за собой соответствующее решение», – цитирует Палладино РИА «Новости».

В конце прошлого года МИД РФ заявлял об укрепление позиций России на Африканском континенте. РФ удалось сохранить высокую динамику межгосударственного взаимодействия с Алжиром, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией и Катаром.

Вашингтон, Зоя Осколкова

