Мир на пороге гонки вооружений: истек срок действия ДСНВ

5 февраля 2026 года закончилось действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Россия предлагала продлить соглашение, но США инициативу проигнорировали.

ДСНВ был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В течение 15 лет соглашение было фундаментом глобального сдерживания, регулировавшего ядерные арсеналы России и США. За годы действия документа Москва и Вашингтон обменялись более чем 25 тысячами уведомлений о перемещении, производстве, ликвидации и учебных запусках ядерного оружия, а также провели 328 проверок на местах.

Пауза во взаимодействиях по ДСНВ началась в период пандемии коронавируса, когда визиты проверяющих стали ограничены. Затем в феврале 2023-го РФ официально приостановила участие в договоре в ответ на военную поддержку Украины Западом. Тем не менее до сегодняшнего дня стороны заявляли о соблюдении «потолков» по численности вооружений, предусмотренных договором. В сентябре 2025 года Владимир Путин предложил, чтобы обе стороны взяли на себя обязательство даже после 5 февраля 2026-го в течение года придерживаться лимитов, установленных договором. Предполагалось, что в течение этого времени дипломаты двух стран договорятся о последующих взаимодействиях по этой теме.

Вашингтон оставил без ответа идеи Москвы. В МИД РФ подобный подход назвали ошибочным и вызывающим сожаление. «С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учета при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении», – говорится в официальном заявлении российского дипломатического ведомства, опубликованном 4 февраля.

«В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов. При этом Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – отметили в МИД.

В министерстве добавили, что Россия «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности». При этом страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что истечение срока действия ДСНВ представляет собой «серьезный момент» для международного мира и безопасности, поскольку обязательные ограничения на стратегические ядерные вооружения США и России снимаются на фоне усиления глобальной напряженности. «Впервые за более чем полвека мы столкнулись с ситуацией, когда у двух стран нет никаких обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы», – сказал генсек ООН. Мир вступает на неизведанную территорию, где не останется никаких юридически обязывающих ограничений на ядерные арсеналы США и России – двух стран, на долю которых приходится подавляющее большинство мирового ядерного оружия, отметил Гутерриш.

Согласно данным последнего официального обмена информацией по ДСНВ, на сентябрь 2022 года между Россией и США сохранялся определенный паритет по численности стратегических наступательных вооружений. РФ на тот момент обладала 540 развернутыми носителями, на которых размещалось 1549 боезарядов. Пусковых установок (как развернутых, так и находящихся на хранении) было 759. Соединенные Штаты имели на вооружении 659 носителей и 1420 боеголовок. Количество пусковых установок достигало предельной отметки в 800 единиц.

