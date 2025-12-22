Вэнс назвал главный «тормоз» в переговорном процессе по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос уступки территорий существенно тормозит переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Россия намерена взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики. Тем временем, глава киевского режима Владимир Зеленский не согласен с подобным решением и считает его несправедливым.

«Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», – сказал Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

Согласно одному из пунктов мирного плана американского лидера Дональда Трампа, ВСУ должны выйти из подконтрольной Киеву части Донбасса. В свою очередь украинцы рассматривают это как серьезную проблему безопасности, отметил вице-президент США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если украинские власти откажутся от переговоров по достижению мира, то ВС РФ добьются освобождения исторических земель военным путем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

