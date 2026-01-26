Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении украинского безэкипажного катера в Черном море. Тем временем, подразделения группировок войск ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации.
«Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», – сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, за минувшие сутки нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Центр», «Восток» и «Южной» продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции.
Потери киевского режима за сутки составили свыше 1325 боевиков и наемников, танк, 21 броневик, 85 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.
Москва, Зоя Осколкова
