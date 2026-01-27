Российская армия продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ. Тем временем, подразделения группировок войск ВС РФ продвигаются в глубину обороны противника, освобождая новые территории. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1345 боевиков и наемников, танк, 24 броневика, 106 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, четыре станции РЭБ и 10 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне специальной военной операции. Российские войска продолжают наступать на всех направлениях спецоперации, заявил он в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки. Герасимов также сообщил, что группировка «Запад» взяла под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области. Сейчас, по его словам, идет зачистка городских кварталов. Группировка войск «Днепр» освободила Новояковлевку в Запорожской области.

