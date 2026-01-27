ВС РФ наступают на всех фронтах спецоперации: взяты Купянск-Узловой и Новояковлевка

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне специальной военной операции. Российские войска продолжают наступать на всех направлениях спецоперации, заявил он в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки. Герасимов также сообщил, что группировка «Запад» взяла под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области. Сейчас, по его словам, идет зачистка городских кварталов. Группировка войск «Днепр» освободила Новояковлевку в Запорожской области.

Герасимов рассказал, что бойцы 20-й армии группировки «Запад» армии «завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая, Сосновое» в ДНР. По его словам, под контролем ВС РФ находится более 90 процентов жилой постройки этих поселений.

Генерал также отметил, что первая танковая армия на восточном берегу реки Оскол продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ. Бойцы «Запада» ведут уличные бои в Кутьковке Харьковской области, развивают наступление в направлении Ковалевки, добавил Герасимов. По его словам, группировка «Запад» продолжает активные наступательные действия на широком фронте.

Глава Генштаба заявил, что российские войска с начала года установили контроль над 17 населенными пунктами в зоне СВО. По его словам, под контроль армии России перешло более 500 кв. км территории.

Вместе с тем, группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, освободив в январе четыре населенных пункта, сообщил Герасимов.

Подразделения «Южной» группировки, по его словам, активно продвигаются на запад в направлении Славянска и ведут уничтожение противника в Константиновке. Российские бойцы ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки в ДНР, добавил он.

Группировка «Центр» развивает наступление на добропольском направлении, сообщил Герасимов. По его словам, подразделения группировки ведут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе, Белицком.

Группировка «Днепр» наступает в направлении Запорожья, передовые подразделения находятся в 12-14 км от окраин города, рассказал начальник Генштаба.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

