Вторник, 13 января 2026, 18:35 мск

Пять стран ЕС заплатили России 1,4 млрд евро за газ и нефть

Пять европейских государств, которые являются крупнейшими в ЕС импортерами российских нефти и газа, заплатили за ресурсы в декабре 1,4 млрд евро. Такие данные приводят аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air).

Речь идет о Венгрии, Франции, Бельгии, Испании и Словакии. Большая часть средств – 79% – ушла на оплату природного газа из России, уточняет «Прайм». Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода «Дружба».

Брюссель, Анастасия Смирнова

