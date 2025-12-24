Кремль: Россия скоро продолжит контакты с США по Украине

Президент России Владимир Путин уже получил от своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева информацию о результатах переговоров с американской делегацией по урегулированию конфликта с Украиной, которые прошли в Майами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он отказался раскрыть, какие документы привез Дмитриев после встречи. Также представитель Кремля не стал уточнять, действительно ли в списке мирных предложений на данный момент отсутствует пункт о членстве Украины в НАТО.

«Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу», – сказал Песков.

Пресс-атташе Кремля также отметил, что на основе полученных главой государства информации Москва сформулирует дальнейшую позицию России и «в самое ближайшее время» продолжит коммуникацию с Вашингтоном по действующим каналам связи.

Песков напомнил, что «все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов», передает «Интерфакс».

Переговоры российской и американской делегаций прошли в Майами в минувшие выходные. Дмитриев провел встречи со спецпосланником президента США Стив Уиткофф и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Спецпосланник Путина назвал переговоры конструктивными и намекнул, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве. По словам Уиткоффа, встречи с российской стороной были продуктивными и конструктивными. Такую же оценку он дал консультациям с украинской делегацией и представителями Европы, которые также состоялись в Майами.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что вопрос уступки территорий существенно тормозит переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский 24 декабря раскрыл содержание 20 пунктов проекта плана по мирному урегулированию конфликта, обсуждаемого с США. Документ не предполагает вывод украинских войск из Донбасса, на чем настаивает Россия. При этом Киев предлагает обязать Москву вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Проект также не содержит пункта о признании Крыма российским и не предусматривает отмены санкций против России. Документ предусматривает систему гарантий безопасности Украине от США, НАТО и Европы, аналогичных статье 5 устава НАТО.



Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube