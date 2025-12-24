Зеленский озвучил все пункты мирного плана обсуждаемого с США

Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов проекта «мирного плана», обсуждаемого с администрацией США, сообщают украинские СМИ, которые и опубликовали содержание документа.

«Мирный план» предусматривает поддержание численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и систему гарантий безопасности от США, НАТО и Европы, аналогичных статье 5 устава НАТО. В случае «вторжения России» на Украину последует автоматический военный ответ и восстановление санкций. При этом в документе нет обязательства Украины не вступать в НАТО.

Отдельным пунктом оговаривается закрепление Россией политики ненападения в отношении Европы и Украины «во всех необходимых законах», приводит документ «Страна.ua».

В документе закреплена европейская интеграции Украины – указывается, что страна станет членом ЕС в определенный срок.

В плане зафиксирован безъядерный статус Украины. По Запорожской АЭС компромиссного решения пока не найдено. США предлагают трехстороннее управление ЗАЭС Россией, Украиной и Соединенными Штатами, где американцы выступят в роли главного менеджера. В качестве компромисса от Киева предлагается модель «США и Украина – 50 на 50». Надо отметить, что Москва ранее исключала передачу контроля над станцией и ее совместное использование.

Украинский проект плана по урегулированию конфликта не содержит пункта о признании Крыма российским. Документ также не предусматривает отмены санкций против России. «Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций», – цитирует Зеленского «Укринформ».

Документ не предполагает вывод украинских войск из Донбасса, на чем настаивает Россия. При этом Киев предложил обязать Москву вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. План также предполагает прекращение огня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по линии расположения войск на дату принятия соглашения. США предлагают компромисс – создать в Донбассе свободную экономическую зону. Если не будет согласия по линии прекращения огня, то свободная экономическая зона может быть принята только через референдум, и тогда на референдум предполагается выносить весь документ.

При этом Россия и Украина после согласования территориальных договоренностей обязуются не изменять их силой.

Документ также предусматривает, что Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для коммерческой деятельности, а Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Предложенный Киевом план не конкретизирует статус русского языка, на чем настаивает Москва. Украина и Россия обязуются внедрять образовательные программы в школах, способствующие толерантности к различным культурам, говорится в документе.

План предписывает Украине провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения. При этом, как заявил Зеленский, военное положение на Украине отменять сразу не будут – оно продлится еще несколько месяцев. В связи с этим провести быстро выборы не удастся, констатировал он, передает «Страна.ua».

Мирное соглашение планируется сделать юридически обязательным. Контроль за его выполнением будет осуществлять Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом. После того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня, говорится в документе.

Надо отметить, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости устранении первопричин, которые привели к украинскому конфликту. Речь идет о выводе украинских войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказе Украины от вступления в НАТО. В Кремле заявляли, что прекращение огня может наступить только после вывода ВСУ из Донбасса. «Рано или поздно, если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации», – подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube