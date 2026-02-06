российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 февраля 2026, 08:50 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США атаковали судно в международных водах Тихого океана

США нанесли удар по судну в международных водах Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», – говорится в публикации на официальной странице командования в соцсетях.

Сообщается, что операция проводилась в международных водах. Жертвами удара стали два человека, находящиеся на борту судна.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты намерены и далее проводить атаки на суда, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат наркокартелям. Географию таких ударов американский лидер определил словосочетанием «где угодно».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

Кремль: Москва готова к диалогу с Вашингтоном об ограничении наступательных вооружений / Мир на пороге гонки вооружений: истек срок действия ДСНВ / США разработали новый пакет антироссийских санкций / США грозят санкциями Алжиру за покупки российских истребителей / Трамп: Путин сдержал слово об энергетическом перемирии / США создают критический запас минералов на 12 млрд долларов / США возобновили экспорт украшений в Россию / Президент Бермудес: Трамп решил задушить экономику Кубы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,