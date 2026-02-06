США атаковали судно в международных водах Тихого океана

США нанесли удар по судну в международных водах Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», – говорится в публикации на официальной странице командования в соцсетях.

Сообщается, что операция проводилась в международных водах. Жертвами удара стали два человека, находящиеся на борту судна.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты намерены и далее проводить атаки на суда, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат наркокартелям. Географию таких ударов американский лидер определил словосочетанием «где угодно».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

