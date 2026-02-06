российское информационное агентство 18+

Пятница, 6 февраля 2026

США хотят привлечь другие страны к соглашению о ядерных вооружениях

США считают неуместным заключение договора по ядерным вооружениям только с одной страной. Об этом заявил замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

«Сегодня Соединенные Штаты сталкиваются с угрозами со стороны нескольких ядерных держав. Если кратко, двусторонний договор лишь с одной ядерной страной просто неуместен в 2026 году и в дальнейшем», – сказал Динанно, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

Соглашение, которое должно прийти на смены ДСНВ, будет рассчитано на долгосрочную перспективу, подчеркнул замглавы Госдепа.

«Мы реализуем видение президента Дональда Трампа по созданию нового, улучшенного и модернизированного договора по ядерным вооружениям, который будет действовать еще долгие годы», – отметил Динанно.

5 февраля 2026 года закончилось действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Россия предлагала продлить соглашение, но США инициативу проигнорировали.

Женева, Зоя Осколкова

