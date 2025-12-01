ЕС предоставил Киеву более 187 млрд евро

Начиная с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Евросоюз предоставил киевскому режиму более 187 млрд евро. Об этом сообщила глава дипломатической службы Кая Каллас, призвав наращивать финансовую помощь Киеву.

«ЕС уже предоставил поддержку Украине в €187 млрд – больше, чем кто бы то ни было другой», – цитирует ее заявление ТАСС.

При этом Каллас призвала наращивать финансирование Украины исходя из принципа: чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она окажется за столом переговоров.

В то же время глава европейской дипломатии заявила, что экспроприация замороженных активов России по схеме «репарационного кредита» якобы «усилит позицию» Евросоюза по отношению к России, а также это станет сигналом, что ЕС продолжит помогать Киеву и докажет Вашингтону, что Брюссель способен на «очень сильные и достойные доверия шаги».

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

