В Новороссийске число раненых увеличилось до 11, двое – погибли

Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, слова которого приводит Оперативный штаб Краснодарского края.

«Среди пострадавших двое – в тяжелом состоянии, четверо – в среднем и пять – легкой степени тяжести. В числе пострадавших несовершеннолетних нет. 8 человек находятся в стационаре под наблюдением, 3 от госпитализации отказались», – уточняется в сообщении в тг-канале.

Как отметил мэр Новороссийска, в Центральном районе города продолжается работа оперативных служб по ликвидации последствий атаки киевского режима. Экстренные службы, сотрудники правоохранительных органов, представители администрации находятся на месте. Возгорание в многоквартирном доме ликвидировано, проводится обследование территории.

Ранее сообщалось, что из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью.

Как предполагается, после завершения всех оперативных мероприятий рабочие группы приступят к поквартирному обходу для определения ущерба. «Жителям окажут всю необходимую помощь. На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения», – отмечается в сообщении.

