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Понедельник, 17 февраля 2025, 12:22 мск

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На Кубани нефтеперекачивающая станция остановлена после атаки дронов

В Краснодарском крае атаке дронов подверглась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По предварительным данным, пострадавших нет. Работа самой станции приостановлена.

«Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале КТК.

Персонал станции не пострадал. Сотрудники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации.

«Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС», – отметили в компании.

Группа руководителей выехала на место, чтобы оценить ущерб. Всех акционеров международного консорциума, в том числе представителей США и Европы, уведомили о произошедшем.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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