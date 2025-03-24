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Понедельник, 24 марта 2025, 15:03 мск

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Боевые дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Фото: Freepik

Украинские беспилотники вновь нанесли удар по станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Как сообщили в Минобороны России, Киев намерено атакует объекты энергетики, несмотря на громкие заявления о прекращении огня.

Атака с помощью дронов была совершена сегодня около двух часов ночи. «В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская», – отмечает российское оборонное ведомство.

Это далеко не первый подобный инцидент. 17 февраля ВСУ уже атаковали эту станцию, в результате чего она была выведена из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Более того, 19 марта через несколько часов после принятого по предложению президента США Дональда Трампа решения о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил новую атаку с применением трех БпЛА.

«Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации», – подчеркнули в Минобороны.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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