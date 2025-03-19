Киев устроил преднамеренную провокацию, а ВС РФ сбили собственные беспилотники после приказа Путина о прекращении огня

Министерство обороны РФ сообщило о получении приказа главнокомандующего президента РФ Владимира Путина о прекращении огня по инфраструктурным и энергетическим объектам на Украине и об уничтожении российских беспилотников, направлявшихся в Николаевскую область. В то же время, как отметили в ведомстве, Киев нанес преднамеренный удар по территории пункта перевалки нефти на Кубани.

«Ночью 19 марта т.г., через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры», – пояснили в Минобороны России.

Как уточняется, этот объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В результате падения украинского БпЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 кв.м. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», – подчеркнули в министерстве, напомнив о февральской атаке на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Необходимо особо отметить, что в момент получения приказа Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один дежурным истребителем ВКС России», – сообщили в Минобороны России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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