В правительстве РФ навали атаку на каспийский нефтепровод ударом Киева по американским интересам

Атака украинских беспилотников на Каспийский трубопровод стала ответом Киева по американским интересам накануне переговоров с Россией. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина.

«По оценке, скажем так, экспертов, атака украинских беспилотников – это так называемый, по сути дела, ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, и, скорее всего, это такой ответ Соединенным Штатам Америки со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы», – сказал Новак.

Вице-премьер уточнил, что накануне в короткий промежуток времени семь беспилотников атаковали Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает прокачку нефти по Каспийскому трубопроводу компанией «Каспийский трубопроводный консорциум».

«Это компания, учредителями которой являются американские, европейские, казахские предприятия. По данному трубопроводу прокачивалось по прошлому году 62,5 миллиона тонн, более 65 процентов – это нефть, которая принадлежит американским и европейским компаниям», – уточнил Новак.

По его словам, в результате атаки повреждено энергетическое оборудование, газотурбинная установка, подстанция и в результате включения резервных схем, минуя Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию, зафиксировано снижение объемов перекачки примерно на 30-40 процентов.

«Предстоит большая работа по восстановлению данного объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование также западных стран. Это компания «Сименс», газотурбинная установка. Сейчас идет окончательное обследование этого объекта. Но в целом мы понимаем, Владимир Владимирович, что достаточно длительный период потребуется для восстановления этой работы и объемы прокачки нефти будут уменьшены», – доложил Новак главе государства.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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