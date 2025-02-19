Киеву помогли западные союзники нанести удар по российский станции Каспийского трубопроводного консорциума

Украинская армия не способна самостоятельно нанести удар по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Как считает президент РФ Владимир Путин, Киеву в этом помог кто-то из его западных союзников.

«Кто конкретно дал эти космические данные, предоставил космические снимки по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, я сейчас не знаю. Но совершенно точно, могу с полным основанием сказать, что самостоятельно украинские вооруженные силы это сделать не в состоянии, у них нет соответствующих космических группировок», – пояснил Путин.

Глава государства уточнил, что «на этом объекте не было и до сих пор нет российских средств ПВО». «Мы исходили, что это не может быть объектом для нападения. Это, строго говоря, не российский объект. Это объект международной энергетической инфраструктуры», – отметил он.

Напомним, 17 февраля нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке украинских беспилотников, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Вице-премьер Александр Новак накануне предположил, что это был ответ Киева на американскую позицию на переговорах.

Акционерами Каспийского трубопроводного консорциума помимо РФ являются американские и европейские компании.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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