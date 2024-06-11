Французский турист погиб при попытке проникнуть на Байконур

Французский турист-экстремал умер от обезвоживания в Казахстане. Он с другом пытался проникнуть на Байконур и добирался пешком по жаре свыше 30 градусов.

27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета хотели тайком пробраться на территорию космодрома Байконур. До своей цели они решили дойти пешком по степи, но не рассчитали силы. Воздух прогрелся до +32 градусов, туристы не могли найти никакой тени, и Анджело быстро стало плохо.

У мужчины несколько раз шла кровь из носа, и он потерял сознание. Николас добежал до автодороги Самара-Чимкент и остановил экипаж местной полиции. Без знания языка он не смог объяснить, что его товарищ лежит в степи. Полицейские отвезли француза на КПП космодрома, и уже российские сотрудники отправились на поиски второго туриста.

Анджело оказался мертв, когда его нашли. Предварительно, причиной стала жара и обезвоживание – у мужчины не выдержало сердце.

На Байконуре подчеркнули, что гибель иностранца случилась вне зоны ответственности охраны, сообщил источник в ракетно-космической отрасли ТАСС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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