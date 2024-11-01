На Байконуре задержали двух европейцев

На космодроме Байконур задержали граждан Франции и Германии, которые пытались вести незаконную съемку. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Иностранцев остановили, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя «Энергия» и готовились сделать снимки. Мужчины заявили, что они туристы и направляются в сторону стенда динамических испытаний.

В результате правоохранители задержали 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца.

В их отношении составили административный протокол, после чего поместили в изолятор временного содержания.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube