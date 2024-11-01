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Пятница, 1 ноября 2024, 11:44 мск

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На Байконуре задержали двух европейцев

Фото: Роскосмос

На космодроме Байконур задержали граждан Франции и Германии, которые пытались вести незаконную съемку. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Иностранцев остановили, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя «Энергия» и готовились сделать снимки. Мужчины заявили, что они туристы и направляются в сторону стенда динамических испытаний.

В результате правоохранители задержали 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца.

В их отношении составили административный протокол, после чего поместили в изолятор временного содержания.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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