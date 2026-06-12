«Мы должны быть готовы к бою»: в Германии ждут нападения России к 2029 году

Власти ФРГ должны подготовиться к нападению со стороны России к 2029 году и даже раньше. Об этом заявил изданию Politico главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фрейдинг.

«Мы должны быть готовы к бою», – сказал он, говоря о перспективе военных действий против России.

Германский военачальник на основе разведданных НАТО сделал предположение, что 2029 год является сроком, когда Россия может вторгнуться на территорию страны-члена Североатлантического альянса.

Ранее в Кремле и МИД России неоднократно подчеркивали, что в РФ нет сторонников конфронтации с Североатлантическим альянсом, но Москва вынуждена принимать меры по защите своих законных интересов и обеспечению безопасности. При этом обращалось внимание, что милитаристская и провоенная риторика «чаще звучит из европейских столиц».

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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