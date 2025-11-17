В Кремле ответили на заявление Писториуса о скорой войне НАТО с Россией

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года. Он заявил, что в России нет сторонников конфронтации с Североатлантическим альянсом, но страна вынуждена принимать меры по защите своих законных интересов и обеспечению безопасности.

Песков констатировал, что милитаристская и провоенная риторика «все чаще звучит из европейских столиц».

«В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению нашей безопасности и наших законных интересов. Это связано с тем, что в странах НАТО разошлись в такой милитаристской риторике. Вот, наверное, такие заявления лучшим образом ситуацию отражают», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на Европу. Он называл нагнетаемую истерию по этой теме «полной чушью», не имеющей под собой абсолютно никаких оснований.

