Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году», – сказал Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (цитата по РИА «Новости»).

Более того, он привел мнение ряда военных историков, которые считают, что европейцы «провели последнее мирное лето». В связи с этим министр обороны ФРГ заявил, что армии стран НАТО нужно еще лучше оснастить для возможных боевых действий против России.

Напомним, ранее начальник Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года. Комментируя эти слова, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россиией, столкновение «становится все более очевидным». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о совпадении позиции Москвы с мнением сербского лидера, отметив, что Россия заблаговременно принимала меры для обеспечения своих интересов и безопасности.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на Европу, и называл нагнетаемую истерию по этой теме «полной чушью», не имеющей под собой никаких оснований.

Берлин, Наталья Петрова

