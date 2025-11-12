российское информационное агентство 18+

Среда, 12 ноября 2025, 17:21 мск

Европа готовится к войне с Россией: Кремль согласен с оценкой президента Сербии

Позиция Москвы совпадает с мнением президента Сербии Александра Вучича, который считает, что Европа давно готовится к войне с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Москва готовилась к такому развитию ситуации.

«Наше видение совпадает... Действительно очень такие промилитаристские настроения в европейских странах… Но мы, собственно, всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», – пояснил представитель Кремля в комментарии Life.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что при анализе ситуации пришел к выводу, что война между Европой и Россией «становится все более очевидной». Таким образом сербский лидер отреагировал заявление начальника Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

