Позиция Москвы совпадает с мнением президента Сербии Александра Вучича, который считает, что Европа давно готовится к войне с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Москва готовилась к такому развитию ситуации.

«Наше видение совпадает... Действительно очень такие промилитаристские настроения в европейских странах… Но мы, собственно, всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», – пояснил представитель Кремля в комментарии Life.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что при анализе ситуации пришел к выводу, что война между Европой и Россией «становится все более очевидной». Таким образом сербский лидер отреагировал заявление начальника Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.

Москва, Анастасия Смирнова

