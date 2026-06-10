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Венгрия заявила об отказе поставлять вооружения Киеву

Будапешт не намерен поставлять вооружения Киеву и выступает против поспешного Украины в Европейский союз. Об этом заявила министр иностранных дел страны Венгрии Анита Орбан на пресс-конференции в Берлине.

«Венгрия является сторонником вступления любой другой страны в ЕС, основанного на заслугах. А что касается поставок оружия, то наша позиция абсолютно ясна. Мы излагали ее в ходе предвыборной кампании. Мы не поддерживаем транспортировку оружия на Украину. Венгрия не будет поставлять вооружения на Украину», – пояснила Орбан (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос немецких журналистов о позиции Будапешта по Украине.

В то же время глава МИД напомнила, что 3 июня были достигнуты договоренности с Киевом о возвращении украинскими властями венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье его законных прав в политической, образовательной и культурной областях, после чего Будапешт снял возражения против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее об отказе поставок оружия для Киева заявила Болгария. Об этом накануне сказал министр обороны страны Димитар Стоянов, который входит в недавно сформированное правительство премьер-министра Румена Радева.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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