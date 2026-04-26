Армия России наступает на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают продвижение в зоне спецоперации на всех направлениях. О ситуации на фронте сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Мирополье, Бачевск, Толстодубово, Кияница и Будки Сумской области, а также в Удов, Красного Яра, Варваровки, Березовского, Хатнего и Шестеровки в Харьковской области.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Татьяновка, Красный Лиман, Маяки, Ильичовка Донецкой Народной Республики, Сеньково, Смородьковка, Моначиновка и Благодатовка Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск в ДНР.

Центральная группировка войск продвинулась в районах населенных пунктов Новоподгородное, Новопавловка в Днепропетровской области, Грузское, Веселое, Василевка, Рубежное, Доброполье, Сергеевка, Новониколаевка, Кучеров Яр и Белицкое в ДНР.

Подразделения Восточной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвижевка, Чаривное, Розовка и Лесное Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово, Преображенка и Юрковка Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили семь авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 530 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

