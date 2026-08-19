Водянское в ДНР перешло по контроль российских военных

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки далось взять под контроль еще один поселок в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белозерское, Доброполье, Грузское, Юрьевка, Райское, Анновка, Новофедоровка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Марьевка Днепропетровской области.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесены удары по предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цехам сборки, местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО за сутки перехватили 11 авиабомб, пять реактивных снарядов HIMARS и 965 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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