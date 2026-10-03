ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. По контроль российских сил перешел еще один поселок в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.

В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах в Николаевки, Нефедовки, Купино и Черного.

В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного и Соснового Бора. Наносится огневое поражение по опорным пунктам противника в Хатнем и Федоровке.

«Кроме того, в результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тем временем, на остальных направлениях группировки войск российской армии улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника и продолжили удары по позициям боевиков в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 680 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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