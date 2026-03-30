ВС РФ взяли под контроль два поселка в Харьковской и Запорожской областях

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении еще двух поселков в Харьковской и Запорожской областях.

«Подразделениями группировки войск «Запад» в результате решительных действий освобожден населенный пункт Новоосиново Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Благодатовка, Синичино, Боровая Харьковской области, Красный Лиман, Старый Караван и Щурово Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области», – добавили в Минобороны.

Также бойцы «Востока» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское, Добропасово, Богодаровка, Писанцы Днепропетровской области, Долинка, Воскресенка, Зоревка, Воздвижевка, Марьяновка и Любицкое Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах», – отметили в МО.

Средства ПВО за последние сутки перехватили пять управляемых авиабомб, три ракеты большой дальности «Нептун» и 312 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

