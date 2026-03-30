Понедельник, 30 марта 2026, 17:38 мск

ВС РФ взяли под контроль два поселка в Харьковской и Запорожской областях

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении еще двух поселков в Харьковской и Запорожской областях.

«Подразделениями группировки войск «Запад» в результате решительных действий освобожден населенный пункт Новоосиново Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Благодатовка, Синичино, Боровая Харьковской области, Красный Лиман, Старый Караван и Щурово Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области», – добавили в Минобороны.

Также бойцы «Востока» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское, Добропасово, Богодаровка, Писанцы Днепропетровской области, Долинка, Воскресенка, Зоревка, Воздвижевка, Марьяновка и Любицкое Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах», – отметили в МО.

Средства ПВО за последние сутки перехватили пять управляемых авиабомб, три ракеты большой дальности «Нептун» и 312 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Донбасс vs Киев

Армия России взяла под контроль поселок в Харьковской области / Российские войска освободили Никифоровку в ДНР / Армия России освободила Песчаное в Харьковской области / ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне спецоперации / Армия России взяла под контроль Потаповку в Сумской области / ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины / ВС РФ за неделю освободили пять поселков в зоне СВО / Армия России нанесла групповые удары по объектам ТЭК и ВПК Украины

