ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За прошедшие сутки российские бойцы выбили ВСУ из Никифоровки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

На этом направлении нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Рай-Александровка, Липовка, Былбасовка, Новоселовка, Краматорск, Николаевка и Славянск.

Тем временем, другие группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю, а также заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их запуска, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили за сутки три снаряда системы HIMARS, четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 543 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

