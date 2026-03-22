Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника и отбили у киевского режима Потаповку в Сумской области. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь. В Харьковской области бойцы ВС РФ ударили по силам врага в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Веселое, Избицкое, Приколотное и Шевченково.

На остальных направлениях подразделения группировок войск «Восток», «Центр», «Южной», «Запад» и «Днепр» также продолжили наступление, улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

